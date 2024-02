Progetto Art Bonus . Pietrasanta è candidata con l’opera di Deredia

L’intervento di restauro condotto sul Parco Internazionale della Scultura Contemporanea di Pietrasanta, che ha riguardato nello specifico la scultura fontana in marmo “Continuación” di Jiménez Deredia è candidato al premio “Progetto Art Bonus dell’Anno”, il concorso organizzato dal Ministero della cultura, Ales Spa e Promo PA Fondazione – LuBeC per promuovere la conoscenza dell’Art Bonus e incentivare le donazioni a favore della cultura. Al concorso sono stati ammessi oltre 380 progetti divisi in due categorie: “Beni e luoghi della cultura”, nella quale rientra anche Pietrasanta e “Spettacolo dal vivo”. Tutti possono votare il progetto preferito: nella prima fase, che si concluderà il 1° marzo e decreterà i 40 finalisti di ciascuna categoria, sulla piattaforma Art Bonus (https://artbonus.gov.it/concorso/2024); successivamente, invece, sui canali social del concorso, attraverso un semplice like.

"Già il solo fatto di esserci, ci onora e inorgoglisce – sottolinea il sindaco Alberto Giovannetti – siamo a competere con enti pubblici, fondazioni, sedi teatrali, museali e culturali di tutta Italia e di grande prestigio come il Mausoleo di Augusto a Roma, il Museo delle Scienze di Trento, il Teatro Greco di Siracusa e l’Arena di Verona, solo per citarne alcuni. Un risultato frutto di un ottimo lavoro di squadra fra lavori pubblici, servizi finanziari e Istituti Culturali che, nella peggiore delle ipotesi, regalerà a Pietrasanta un mese di promozione sui canali multimediali di Art Bonus. Invito i nostri concittadini, gli artisti, gli artigiani e tutti coloro che apprezzano il nostro modo di fare cultura a votare, sul sito, il progetto che ci rappresenta per portarci in top 40, che sarebbe un traguardo stupendo". I vincitori del concorso, giunto all’ottava edizione, saranno due, uno per ciascuna categoria e riceveranno un riconoscimento simbolico. La premiazione, che vedrà coinvolti i primi tre classificati delle due sezioni in gara, si svolgerà nel corso di un evento organizzato dagli enti promotori e sarà supportata da una campagna di comunicazione stampa a cura del Ministero della Cultura, di Ales e dei partner del concorso. La fontana a cascata di “Continuación”, illuminata, la sera, da diversi punti luce installati sia all’interno della vasca, sia all’esterno della stessa, impreziosisce l’ingresso alla città, al centro della rotatoria fra la Statale Aurelia e via Unità d’Italia.