Progetti da favola L’imprenditore Bindi "Ho investito 60 milioni Il futuro è nel turismo"

VERSILIA

di Francesca Navari

Il 2025 sarà l’anno che vedrà concludersi un po’ tutti i cantieri avviati da Bindi. Il sogno che ancora deve ancora prender forma (manca sempre l’atto di compravendita) riguarda la trasformazione dell’ex colonia Laveno a Marina di Pietrasanta, arenata nella convenzione tra Comune e Asl.

Cosa ha in mente per la Laveno?

"Dopo insensate lungaggini, entro fine anno penso di chiudere questa partita da circa 2 milioni.

Intanto ho messo in campo 40mila euro per bonificare l’immobile. La mia proposta è chiara: visto che per quella proprietà è possibile raddoppiare i volumi, mi piacerebbe creare una sorta di corte, con due edifici speculari tra loro rispetto al corpo principale già esistente. La seconda costruzione mi sarebbe tanto piaciuto destinarla a scuola di musica o di rock and roll ma purtroppo non credo ci sia rispondenza in Versilia. L’obiettivo è dar vita a un ostello di lusso alla stregua di quelli del nord Europa per i ragazzi che viaggiano. La previsione è di almeno 80 camere con ristorante. Sarà impegnativo il recupero delle maioliche, vincolate dalla Sovrintendenza e in gran parte rotte o rubate".

L’investimento più imponente (20 milioni) è sicuramente quello della Canniccia...

"Il cantiere sarà concluso nella primavera 2024. Nascerà il Canniccia Motor Club con una pista che non sarà un autodromo, bensì un luogo per fare sfilate, presentazioni di case automobilistiche, raduni e anche il Premio Barsanti. Sarà un club con possibilità di fare corsi di guida e avere a disposizione auto performanti. A completamento un locale con musica dal vivo e cucina gestita da un ristoratore locale con menù tipico toscano e opportunità di ospitare eventi sulla terrazza. Il parco verrà perimetrato da pannelli anti rumore per creare un’oasi a se stante. Sarà posizionata una statua in marmo alta 7 metri raffigurante una donna con le braccia alzate e l’abito che si allarga come un grande velo a rappresentare il senso di velocità e potenza: sarà un simbolo immediatamente visibile dall’autostrada".

Un progetto decisamente originale

"Non c’è altro posto così in Italia e questo ha significato un lavoro più complesso per l’aspetto della sicurezza e della gestione. Sta collaborando anche un gruppo di studenti del Politecnico di Milano. Sarà un hub importante che darà lavoro a 30 persone, tra addetti alla ristorazione e personale di pista".

Singolare anche il suo recupero della Rocca di Covaia...

"Il progetto prevedeva la realizzazione di 3 case, compresa la ristrutturazione di una villa del ’700: l’accordo col comune di Seravezza punta alla creazione del primo parco archeologico urbano con aula didattica e stiamo mettendo i cartelli nel bosco, con storia e itinerari"

Il futuro delle strutture alberghiere che ha rilevato a Forte dei Marmi?

"Allo storico hotel di via XX Settembre abbiamo montato il ponteggio per intervenire sulla facciata. Diventerà un 5 stelle lusso con 12 camere e ristorante. Pronto nella primavera 2025. Anche per l’Areion abbiamo presentato un progetto che punta ad uno standard più elevato dell’attuale: spero di riuscire a realizzare 36 camere e 2 ristoranti, di cui uno sulla terrazza fronte mare, per l’estate 2025".

Ha mai pensato a uno stabilimento balneare?

"Non sarebbe facile gestirlo"

Ha trovato sensibili le istituzioni?

"Spesso hanno le mani legate per l’iper burocratizzazione delle procedure. Chi amministra i soldi altrui dovrebbe avere una preparazione doppia rispetto al contribuente e aiutare il privato a portare più ricchezza. Il futuro è nel turismo che in Italia rappresenta circa il 25% del Pil"

Si sussurra che lei faccia molta beneficenza in Versilia

"In America ho imparato che quando sei fortunato devi restituire qualcosa agli altri. A me piace operare con donazioni silenziose"

Si è pentito di aver investito nell’Hockey Forte dei Marmi?

"È stato un impegno preso col mio amico Piero Tosi per rimettere in sesto la squadra. Mi piace questa realtà di persone che in inverno hanno occasione di ritrovarsi. Per adesso resto silent partner di uno sport che, sinceramente, poco conosco".