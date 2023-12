Progetti antincendio. A difesa di Montigiano

Martedì sera a Montigiano si è tenuta un’asemblea pubblica a cui hanno preso parte la sindaca Simona Barsotti e gli assessori Stefano Natali (lavori pubblici) e Fabio Zinzio (protezione civile), con il supporto tecnico del geologo Andrea Salvezzi. All’ordine del giorno c’era la presentazioen di due importanti progetti che riguarderanno la frazione più colpita dall’incendio del luglio 2022.

Il primo, da oltre 200mila euro, grazie a un finanziamento ottenuto dal Comune sul Documento operativo per la difesa del suolo, prevede la mitigazione del dissesto idrogeologico lungo la viabilità comunale di Montigiano, con ripristino della funzionalità del drenaggio sui versanti mediante opere di ingegneria naturalistica e interventi di ricostruzione della copertura boschiva. Nello specifico, sarà effettuata la rimozione di tutte le piante a terra nella zona compresa tra il Cimitero e la via comunale, saranno costruite barriere di trattenimento in legno e verrà completata la rete anticaduta nel tratto mancante. Seguirà l’intervento di idrosemina e verrà prevista una piantumazione di specie autoctone.

Il secondo progetto presentato, da 34.500 euro, riguarda invece la prevenzione, coinvolgendo direttamente i cittadini. Per farlo, è stata individuata un’area compresa tra la strada di accesso alla Chiesa e località Menchetto, in corrispondenza con la via di Inta. L’intervento sarà diviso in due aree: "spazio difensivo" da 0 a 30 metri, di competenza dei proprietari dei terreni ed abitazioni, consisterà nel taglio erba e nel tenere il terreno pulito; "fascia di protezione", da 30 a 50 metri, sarà la zona in cui interverrà l’Unione dei Comuni per togliere due ettari di piante bruciate o pericolanti.