Profumo di Primavera Gli hotel si preparano alla Pasqua e ai ponti "Speriamo nel meteo"

di Alice Gugliantini

Se la Pasqua sarà da tutto esaurito, dipenderà dal meteo. Gli operatori intanto prevedono "che le prenotazioni saranno last minute". "Per ora vanno a rilento — evidenzia Sandra Lupori, alla guida di Federalberghi Viareggio — è molto probabile che prenoteranno quasi tutti in base al meteo. Poi c’è da considerare che dopo Pasqua ci sono altri ponti, noi ci auguriamo di riempirli tutti, però è possibile che le famiglie si trovino a scegliere. Molto di sicuro dipenderà dal meteo, visto che cade a inizio aprile. La maggior parte delle strutture comunque riaprirà. Poi ci sarà una maggiorazione leggera dei prezzi dovuta ai rincari. Poi servirebbe qualche evento in più in primavera".

"Qualcosa si muove e le richieste ci sono. Compresi anche alcuni stranieri, ma il grosso si vedrà a fine mese", sottolinea Maria Rosaria Francavilla, presidente Assohotel Versilia. "Si vende se c’è bel tempo, ora è un po’ presto. Se le temperature dovessero calare, potrebbe esserci un ritorno in montagna, visto che l’inverno non è stato rigido. Verso la fine del mese avremo un quadro più nitido. Comunque io sono sempre molto positiva".

"La Pasqua arriva un po’ presto, credo che molti aspetteranno la situazione meteo — sostiene Maria Bracciotti, alla guida degli albergatori di Lido di Camaiore — potrebbe favorire le città d’arte. Non è così facile fare pronostici, di sicuro c’è voglia di vacanza, siamo cautamente ottimisti, l’impressione è che a maggio e giugno ripartano i consumi e di avere poi una discreta estate. La maggior parte degli alberghi riaprirà, come hanno fatto per la Tirreno Adriatico che è stata una vetrina, anche internazionale, molto importante. Poi in queste settimane hanno richiuso ma per Pasqua saranno aperti".

"Siamo in tendenza naturale", evidenzia Paolo Corchia, alla guida della categoria a Forte dei Marmi e vicepresidente nazionale Federalberghi "anche se molto dipenderà dal meteo. Verranno comunque i clienti abituali, se venisse il beltempo potrebbe anche esserci un tutto esaurito. Lo scorso anno cadeva più avanti e questo ci aveva aiutato. Gli alberghi saranno infatti quasi tutti riaperti, già molti avevano riaperto per la Tirreno Adriatico. Si vedranno i segnali di una stagione che Federalberghi nazionale stima positiva con una grande ripresa di una clientela internazionale. I prezzi comunque risentiranno dell’alta inflazione, ma senza perdere il contatto con la nostra clientela".

Una Pasqua che segna il ritorno alla piena normalità dopo gli anni pandemici. In cui il virus aveva limitato la mobilità. Lo scorso anno, ricordano gli operatori, non era stata ottimale dal punto del meteo: il grande traino versiliese. Ma sarà appunto sempre il meteo a decidere le sorti di questa. In una primavera in cui le temperature si prospetteranno molto variabili. Manca invece ancora del tempo, non in senso meteorologico, all’arrivo dell’estate che sancirà la partenza definitiva della stagione. Ma c’è ancora tempo.