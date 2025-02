Prof Bonuccelli. L’ultimo saluto stamani all’Olivo

Stamani alle 11 al teatro dell’Olivo di Camaiore la cerimonia di commiato del professor Ubaldo Bonuccelli. Parenti e amici potranno intervenire per ricordarlo "non in maniera retorica ne triste ma possibilmente intelligente per rendere omaggio ad una straordinaria vita spesa al servizio della scienza, della collettività e dei rapporti umani". Per disposizione della famiglia, non fiori ma una offerta all’Arno l’associazione di ricerca neurologica da lui fondata con la volontà di proseguire il cammino della divulgazione sul cervello.

"Camaiore piange la scomparsa di un egregio concittadino – sottolinea il sindaco Marcello Pierucci – neurologo apprezzato a livello internazionale, che con i suoi studi sul morbo di Parkinson ha rivoluzionato la medicina. Ubaldo ha rappresentato una vera eccellenza umana e professionale: un uomo straordinario, capace, col suo lavoro, di far progredire la scienza concorrendo al benessere di noi tutti, del mondo intero. Lascia un grande vuoto in chi, come me, ha avuto l’opportunità di conoscerlo ed apprezzarlo. L’esempio di Ubaldo rimarrà vivo e inalterato in tutti noi, così come l’umanità, l’impegno, la disponibilità e la cura verso i tanti pazienti".

Fra.Na.