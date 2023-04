Processione di Gesù Morto L’evento torna a Capezzano

di Daniele Masseglia

Da sempre la triennale di Gesù Morto è uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità di Capezzano Monte, pronta a riassaporare un’atmosfera fatta di luci, lumini lungo le strade e nelle case, musica e fede religiosa. Il lungo stop dovuto all’emergenza sanitaria ha fatto rimpiangere la cerimonia, ma l’attesa è finita e stasera l’intero borgo collinare potrà vivere di nuovo questa tradizione che culminerà con la processione lungo viottoli e stradine che conservano ancora il loro sapore antico. L’appuntamento, organizzato dalla Misericordia di Capezzano, prenderà il via alle 20.30 dalla chiesa parrocchiale di San Rocco ma già da alcuni giorni tutta la zona è immersa in una magica suggestione fatta di lucine, specie quelle che disegnano i contorni della chiesa di San Rocco, e croci pure quelle illuminate e visibili da chilometri di distanza.

Per riportare in auge questo tradizionale momento di riflessione, condivisione e socialità per celebrare il Venerdì santo, l’intero borgo farà la sua parte con l’obiettivo di tutelare e valorizzare non solo la processione ma anche le sei associazioni paesane coinvolte, vale a dire la società Filarmonica Capezzano Monte diretta da Marco Pasquini, il Coro Versilia, la Misericordia, il Comitato paesano (fresco di rinnovo delle cariche con il ritorno alla presidenza di Pietro Lucarini), la contrada del Carnevale “La Collina” e naturalmente la parrocchia di San Rocco. Lungo il percorso della solenne processione, a cui nelle passate edizioni hanno sempre partecipato anche le autorità cittadine, risuoneranno le note dello “Stabat Mater“, canto che per l’occasione verrà eseguito dalla Filarmonica e dal gruppo corale formato dai cantanti sia del Coro Versilia sia del paese. "Invito tutta la cittadinanza – dice in proposito il direttore della Filarmonica Marco Pasquini – a partecipare a questo evento: sarà un avvenimento che non rimpiangerete di aver vissuto".

Per la parrocchia di San Rocco, tra l’altro, da oggi prende il via un intenso ponte dedicato alla Pasqua. La giornata di oggi partirà al mattino con la visita agli ammalati e agli anziani per la comunione pasquale. Alle 15 ci saranno invece la funzione del Venerdi santo e l’adorazione della Croce, mentre alle 20.30, come detto, si terrà la solenne processione di Gesù morto. Domani spazio invece alle confessioni a Capriglia dalle 10 alle 12 e a Capezzano Monte dalle 16 alle 19, poi alle 21.30 la veglia pasquale. Domenica, infine, la messa alle 9 a Capriglia e alle 10 a Capezzano Monte.