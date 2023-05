"Priorità assoluta alla sicurezza" La Protezione civile nelle scuole

In attesa di una presentazione ufficiale della squadra di giunta – probabilmente avverrà nella giornata di oggi – il sindaco uscente Alberto Giovannetti, sostenuto al ballottaggio di domenica e lunedì da Ancora Pietrasanta, Lega e Lista Mallegni-Forza Italia, è atteso dagli ultimi incontri sul territorio. Oggi alle 19 è previsto un aperitivo alla “Capannina del Pollino“, mentre domani ci sarà la festa di chiusura della campagna elettorale dalle 20 in poi. L’apericena a buffet, con tanto di disco music e american bar, si terrà allo studio Cervietti, in via dello Statuario al Portone.

Nel frattempo Giovannetti ribadisce che tra le sue priorità c’è quella di una maggior sicurezza sul territorio. Non solo sul fronte delle telecamere e degli agenti della polizia municipale, come già annunciato di recente, bensì a tutto tondo. "In questi anni – sottolinea – abbiamo lavorato sulla sicurezza a 360 gradi

per il nostro territorio. Sulla lotta al dissesto idrogeologico, ad

esempio, abbiamo messo in sicurezza fronti di frana aperti anche da decenni, come a Castello, Capriglia, Vitoio e al Pollone. Tanto resta da fare, ma anche grazie ai fondi Pnrr che abbiamo intercettato continueremo a intervenire sui versanti più fragili di Pietrasanta". Il primo cittadino uscente ricorda inoltre il grande lavoro fatto nel campo della Protezione civile. "Un settore – prosegue – che a Pietrasanta era di fatto inesistente e che invece, oggi, può contare su un supporto operativo qualificato, in fase di gestione dell’emergenza e di prevenzione su rischi collegati a calamitàambientali, grazie alla convenzione stipulata con alcune associazioni del territorio abilitate a questa specifica attività. Un’attenzione che porteremo avanti anche prevedendo incontri con la cittadinanza e corsi nelle scuole, con simulazioni per affrontare eventi calamitosi".