Principio d’incendio davanti le case Pezzini

Momenti di paura nel primo pomeriggio di ieri per un principio di incendio che si è sviluppato lungo il ciglio erboso di via dei Comparini proprio davanti al cantiere dove sono in costruzione (e oramai in fase di completamento) le Case Pezzini realizzate dal comune di Viareggio insieme alla Fondazione Olga e Pasquale Pezzini e destinate agli anziani. Ventidue appartamenti in tutto predisposte sia per ospitare le coppie, sia le persone che vivono da sole. L’incendio ha interessato diversi metri della strada, ricoperta da una densa nube grigia. Il pronto intervento dei vigili del Fuoco ha però evitato il peggio e spento sul nascere l’incendio. Né le case in costruzione né il cantiere sono state toccate dalle fiamme.