Primo confronto tra i candidati L’evento il 16 al teatro comunale

Mancano due settimane esatte alla scadenza per consegnare le liste elettorali in vista delle amministrative del 14-15 maggio, ma l’agendina degli appuntamenti sta già prendendo forma. A lanciare il primo sassolino è l’associazione culturale “Rolando Cecchi Pandolfini“, promotrice di quello che sarà il primo confronto ufficiale tra i candidati a sindaco. La data prescelta è il 16 aprile alle 10.30 al teatro comunale “Galeotti“, iniziativa che rientra nell’ambito del centenario della nascita di Cecchi Pandolfini, indimenticato sindaco dal 1970 al 1985. "Ci sembrava doveroso, per spirito di servizio verso la comunità e visto l’importante appuntamento elettorale di metà maggio – spiega Fabio Simonini, presidente dell’associazione – promuovere e organizzare anche un confronto tra tutti i candidati a sindaco della nostra città. L’incontro organizzato e promosso dalla nostra associazione sarà uno strumento a disposizione di tutta la cittadinanza, sicuramente un piccolo contributo. Ma lo riteniamo un fondamentale appuntamento di politica e di confronto democratico, in un momento in cui apatia e disinteresse invadono ogni aspetto del nostro quotidiano".

L’ingresso al teatro sarà libero fino ad esaurimento posti e coinvolgerà i quattro attuali candidati, ossia i due del centrodestra Alberto Giovannetti e Massimiliano Simoni, quello del centrosinistra Lorenzo Borzonasca e il candidato del Terzo polo Luca Mori, i quali hanno già accettato l’invito. "Il confronto sarà improntato sulla serietà – conclude Simonini – mosso da puro impegno civico. Ringrazio fin da ora la Fondazione Versiliana per l’ospitalità e tutti i candidati che ad oggi hanno accettato il nostro invito. Il tutto nell’interesse della nostra gente che ha il diritto-dovere di informarsi e farsi un idea chiara su chi governerà la città nei prossimi anni".