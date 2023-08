Prima volta al Caffè di Elly Schlein Sarà intervistata da Agnese Pini

Politica nuovamente in primo piano e dibattito tutto al femminile. Al Caffè della Versiliana oggi alle 18.30 si torna a parlare di politica con la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein intervistata per l’occasione dalla direttrice del Quotidiano Nazionale Agnese Pini. Il talk show promosso dalla Fondazione Versiliana in collaborazione con il Comune ha ospite la leader del Pd che, per la prima volta sul celebre palco ‘Romano Battaglia,’ porterà il suo punto di vista sui grandi temi dell’attualità politica del nostro Paese, dal salario minimo al reddito di cittadinanza, dall’immigrazione alla giustizia fino alle Europee del 2024 rispondendo alle domande della direttrice del QN, Agnese Pini. Gli Incontri al Caffè hanno luogo tutti i pomeriggi allo ‘Spazio Caffè Romano Battaglia’ con ingresso libero. La Schlein prima farà visita Sant’Anna di Stazzema per ricordare l’Eccidio del 12 agosto 1944: alle 16.15 la segretaria nazionale del Partito democratico sarà accolta in piazza della Chiesa, dove i tedeschi uccisero circa 130 civili, dal sindaco e presidente dell’Istituzione Parco nazionale della Pace Maurizio Verona e da una delegazione dell’amministrazione comunale. Poi visiterà il Sacrario e poi il Museo della Resistenza dove incontrerà una delegazione dell’Associazione Martiri di Sant’Anna.