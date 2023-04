"Prima viene la solidità dei bilanci" Nel patrimonio i diritti di superficie

"Le nomine del Pucciniano contengono poche contaminazioni da territori diversi per una scelta di conservazione della cultura locale. Per questo ho sclto volti nuovi ed esperti già presenti". Così ieri mattina il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha presentato il nuovo Cda.

"Il 2024 – dice il sindaco – sarà un anno importante per Puccini, con un programma di grande pregio nonostante i problemi del Comitato del centenario. Io spero che la riqualificazione del Belvedere sia pronta a metà dell’anno prossimo. Lavoriamo su Villa Caproni e il ponticello di accesso al teatro. E ora ci sono forti collaborazioni tra le fondazioni di Puccini, senza i campanilismi degli anni bui. Il primo passo del nuovo corso, dopo i tanti risanamenti fatti da Maria Laura Simonetti, sarà la solidità patrimoniale della Fondazione a cui daremo i diritti di superficie del teatro e altri immobili. Questo consentirà anche l’accesso a mutui bancari senza fare ricorso a garanzie del Comune, ancora esistenti per i prestiti pre dissesto. Consolideremo l’Istituzione Rosetta come raccordo tra le due Fondazioni, e tutti i beni e i valori culturali del territorio".

Resta la questione dei finanziamenti delle stagioni liriche, visto che a Torre del Lago si fanno nuovi allestimenti con appena 450 euro, quando altri enti lirici navigano nell’oro. Su questo punto, da lucchese qual è, Del Ghingaro resta come sempre col "braccino corto". "Per me prima di tutto viene la sicurezza dei bilanci in pareggio – dice – Le due Fondazioni, Pucciniano e Carnevale, avevano problemi enormi che abbiamo risanato. Adesso patrimonializziamo Torre del Lago. Poi, passo passo, arriveremo ad un budget adeguato nei prossimi 7-8 anni. Vorrei ricordare che Simonetti ha fatto un grande lavoro di ripulitura, chiudendo anche cause legali che pendevano da anni. Comunque adesso l’importante è investire bene i 9,5 milioni della dotazione ministeriale per il centenario".

Il problema è che i 9,5 milioni sono una tantum, e da dividere tra mille rivoli, enti e manifestazioni. Altre Fondazioni, che richiamano molti meno stranieri del Pucciniano, ricevono cifre quasi simili ogni anno. Nonostante infinite polemiche politiche, Torre del Lago ha sempre dovuto ricorrere alle idee per supplire ai fondi scarsi. Ricordiamo che un anno Ghena Dimitrova accettò di cantare gratis per aiutare la Fondazione in affanno. E in quel periodo il grande Attilio Colonnello mise in scena una straordinaria quanto moderna Manon Lescaut con una sedia rococò e un tubolare d’acciaio lucido. Ma Puccini si meriterebbe anche qualche allestimento alla Zeffirelli.

b.n.