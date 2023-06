Prima Estate, ultima serata Elettronica protagonista Metro Boomin in esclusiva

Dopo la grande serata da sold out con l’attesissima esibizione di Jamiroquai, stasera "La Prima Estate" sforna un altro programma tutto da vivere per la data conclusiva della manifestazione che anima il parco di Bussoladomani.

Su il sipario alle 18,30 con la giovane rapper BigMama, tra le scoperte più interessanti del panorama italiano degli ultimi anni. Alle 19,45, spazio al talento e alla sperimentazione di Ele A, fresca di uscita con il nuovo Ep "Globo": una dimensione di incastri di rime su beat che trasudano old school hip hop. Alle 21 sale sul palco la cantante, cantautrice e produttrice italo-messicana Bu Cuarón. In attesa del suo primo Ep in uscita questo autunno, il pubblico potrà ascoltare il suo sound unico: un’elegante miscela di hip hop, elettronica e indie pop.

Chiude "La Prima Estate" il main event delle 22,30: il set in esclusiva per l’Italia di Metro Boomin, il più importante producer e beatmaker della nuova musica urban. A 29 anni già nel pantheon dei migliori producer trap di tutti i tempi per aver ridefinito la direzione dell’hip hop, ha curato la pubblicazione di “Spider-Man™: Across the Spider-Verse Soundtrack” la colonna sonora ufficiale del celebre film, in cui ha riunito un vero e proprio cast di supereroi musicali tra cui Nas (anche lui protagonista della prima giornata del festival). A fare da antripasto alla serata, oggi come ieri spazio all’appuntamento con la coppia radiofonica Massimo Oldani e Luca De Gennaro: dalle 17 alle 19 in diretta dallo studio mobile rosso di Radio Capital.

I biglietti per "La Prima Estate" sono in vendita su www.laprimaestate.it, sul circuito TicketOne e Dice.

RedViar