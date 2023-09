Prigionieri della burocrazia più del corpo

Tommaso Strambi

Trenta-sessanta-novanta. No, nessun mojito di troppo e nessun clamoroso refuso domenicale. Quelle non sono le misure perfette necessarie ad aspirare a qualche fascia di miss in questa calda estate. Tutt’altro. Sono le misure perfette del fallimento della burocrazia. Perché come ricordavano l’indimenticato Massimo Troisi e il folletto Roberto Benigni: "qui non ci resta che piangere". Già, perché solo l’ironia ci può venire in soccorso nel raccontare le storie di Raffaella e Michele. La prima docente di lettere alle superiori e il secondo ingegnere e docente a contratto all’Università.