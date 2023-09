Prigionieri della burocrazia più del corpo

Tommaso

Strambi

Da mesi combattono per ottenere una sedia a rotelle elettrica. Sì, avete capito bene. Un mezzo con cui muoversi per poter lavorare, avere una vita di relazione, ma soprattutto essere autonomi. In un Paese normale basterebbe andare in un negozio, selezionare quella più confacente alle proprie esigenze, pagarla e metterla in funzione. In un Paese normale, appunto. Non da noi.

Raffaella e Michele (e con loro tutti coloro che si trovano nella medesima situazione) devono sottoporsi ad una visita neuropsicologica necessaria ad accertare la capacità psico-attitudinale a ‘guidare’ una carrozzina capace di raggiungere la velocità massima di 7 chilometri orari. Roba da far impallidire Valentino Rossi. Notoriamente, infatti, ci vanno in pista, invece che sul marciapiede o nei corridoi del liceo o dell’Ateneo. Ma tant’è. La legge regionale è questa e va rispettata. Così Raffaella e Michele hanno preso il telefono per fissare l’appuntamento. Apriti cielo. Mica è semplice. Serve tempo. Che passa, senza che loro possano salire sulla carrozzina nuova. In fondo mica devono correre. Ed ecco che passano trenta-sessanta-novanta giorni (vi ricordate la legge sul provvedimento amministrativo la numero 290 del 1990?). Quelli necessari per avere delle risposte, che però non arrivano. Perché le leggi si fanno, ma poi i soggetti pubblici (a qualunque amministrazione appartengono) non le rispettano. Provate voi a non farlo. Come minimo vi sanzionano, altrimenti vi processano. E nel frattempo Raffaella e Michele che fanno? Aspettano combattendo contro una burocrazia che li vuole prigionieri del loro corpo più di quanto non siano. E noi con loro. Perché, prima o poi, un Paese normale l’Italia lo deve diventare. O no?