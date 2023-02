Previsto un altro super incasso

Alberghi pieni e un numero incredibile di prenotazioni online dei biglietti d’ingresso: sono la miglior garanzia che anche oggi Burlamacco farà un altro bell’incasso. La Fondazione (chissà poi perché?) non ha ufficializzato i dati, ma risulta che il primo corso abbia portato 430 mila euro, il secondo 600 e il terzo di govedì grasso qualcosa in più di 100 mila euro. Se aggiungiamo circa 800 mila euro dai cumulativi si arriva più o meno attorno ai 2 milioni già in saccoccia. Oggi potrebbero entrare altri 7-800 mila euro. La certezza (più che la speranza) è superare la quota fissata dal pareggio di bilancio al botteghino che è di 2,5 milioni di euro. A questo punto gli incassi degli ultimi due corsi, il martedì grasso e il saabto del gran finale serviranno solo a chiudere con un attivo monstre il bilancio del Carnevale.