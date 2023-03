Preso a calci e pugni in Darsena Denunciato un 29enne viareggino

VIAREGGIO

È indagato per lesioni il viareggino 29enne che nella tarda serata di domenica 19 febbraio, al termine del Rione Darsena, ha aggredito un cinquantenne prendendolo a calci in faccia e mandandolo all’ospedale. Il fatto è avvenuto fuori da un locale di via Coppino: un’esplosione di violenza di una manciata di secondi che ha lasciato profondamente scossi i tanti presenti in una via Coppino ancora gremita al termine della festa rionale. Sul posto è prontamente intervenuto il personale di polizia, che ha preso in mano la situazione e lavorato per ricostruire la dinamica della vicenda. Gli agenti del commissariato di Viareggio, al termine di un lavoro certosino, sono riusciti a determinare con precisione il susseguirsi dei fatti.

La vittima dell’aggressione è B.M., un viareggino del 1963 che, stando a quanto emerso dagli accertamenti della polizia, sarebbe intervenuto per provare a sedare un alterco in corso tra ragazze. Protagoniste T.A., 30enne residente a Camaiore, e altre due ragazze. La 30enne è attualmente fidanzata di R.M., il viareggino 29enne che è poi risultato l’aggressore del cinquantenne, mentre una delle altre due ragazze è una sua ex. Durante il primo scontro tra ragazze, B.M. è intervenuto per calmare il tafferuglio e dividere le contendenti. Per tutta risposta, è stato spintonato da una delle tre che lo ha fatto cadere a terra. A quel punto è intervenuto il 29enne, che ha iniziato a colpire il malcapitato con dei calci in pieno viso. La polizia, intervenuta subito per sedare l’attacco violento, ha iniziato fin da subito a raccogliere elementi, ma in un primo momento non ha potuto indagare gli aggressori del cinquantenne perché l’uomo, nel frattempo trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Versilia, ha riferito agli agenti di non voler presentare querela. E dagli accertamenti condotti subito dopo l’aggressione è emersa l’impossibilità da parte delle forze dell’ordine di procedere d’ufficio contro il 29enne che ha scatenato la sua furia sulla vittima.

Ma due giorni fa, una volta curato e dimesso dall’ospedale, il 50enne è stato contattato dal personale del commissariato di Viareggio e, diversamente da quanto aveva affermato nei concitati momenti successivi all’aggressione, ha deciso di presentare una formale querela. A quel punto la polizia ha potuto mettere sotto indagine R.M. (comunque in stato di libertà) per le lesioni procurate al 50enne. Contestualmente, risulta indagata anche a fidanzata, la 30enne camaiorese protagonista dei momenti iniziali della lite che ha poi condotto all’aggressione del pacificatore.

RedViar