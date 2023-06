Presidio della Lega a Viareggio per Contrastare l'Escalation di Crimini

Stamani alle 10 di fronte al municipio il presidio per la sicurezza promosso dalla Lega dopo la recente aggressione di una coppia di anziani in pieno centro.

"L’escalation di episodi criminosi a Viareggio dell’ultimo periodo non è più tollerabile, tra aggressioni, furti, spaccate e il consueto spaccio, la Città è praticamente invivibile" lo afferma in una nota la sezione di Viareggio della Lega, che prosegue "in tal senso ognuno deve fare la sua parte per affrontare il problema, e se da un lato le forze dell’ordine riceveranno a breve rinforzi cospicui, dall’altro l’amministrazione comunale sembra impassibile e prigioniera dei suoi stessi spot elettorali, lasciando la città incredibilmente priva di un servizio h24 della polizia municipale e di un assessore con delega alla sicurezza, ma anche senza alcuna strategia per contribuire al contrasto della criminalità sul territorio". "Il presidio – prosegue la Lega – sarà un’iniziativa aperta a tutti i cittadini, alle attività economiche e a chiunque senta la necessità di un cambio di marcia sul tema anche da parte dell’amministrazione Del Ghingaro porteremo inoltre la questione in consiglio comunale con un apposito atto che verrà presentato dal nostro gruppo consiliare. Non intendiamo accettare passivamente una situazione che danneggia non solo l’immagine della nostra città in piena stagione ma, in prima istanza, i cittadini stessi".