Presidenti di seggio. Domande per l’albo

Via alle domande per iscriversi all’albo delle persone idonee a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale. Gli interessati possono farsi avanti entro il 31 ottobre, a patto di avere requisiti tra cui il diploma superiore, essere under 70, non essere dipendenti dei ministeri dell’interno, delle Poste e dei trasporti né appartenere alle forze armate. Il modulo è disponibile all’ufficio elettorale o sul sito internet del Comune.