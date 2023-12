Presepe di Marignana. Tradizione centenaria

CAMAIORE

È prevista per questo pomeriggo alle 15, l’inaugurazione del presepe di Marignana che compie 101 anni. Un’iniziativa che nacque in contemporanea alla costruzione della chiesa stessa, nel 1923, grazie all’idea delle tre sorelle Pardini, Rosa, Ermida e Gelsomina che vivevano nell’edificio proprio accanto alla chiesa dove, attualmente, è stato posizionato il presepe. Sessanta statue, composte da materiali semplici ed economici, quali gesso e cartapesta e dalle più svariate misure sono state conservate, per tutti questi anni, dalle generazioni di Marignana. Bambini di 60 centimetri fino ad arrivare a cammelli che superano il metro di altezza, sono stati realizzati grazie alla creatività e collettività che, nel centenario scorso, erano alla base della convivenza quotidiana; senza l’idea e, successivamente, l’intervento dei compaesani delle tre sorelle niente di tutto questo sarebbe stato realizzato. "Le statue che raffigurano bambini, pastori e contadini rappresentano proprio i concittadini di Rosa, Ermida e Gelsomina – dichiara Paolo Francesconi, presidente della Pro Loco di Marignana, dalla quale viene gestita la realizzazione della scenografia – negli anni abbiamo conservato, al meglio delle nostre possibilità, questo dono che ci hanno fatto le generazioni precedenti creando, però, scenografie differenti. Un anno, ad esempio, abbiamo raffigurato la caduta del muro di Berlino, mentre nel 2016 abbiamo fatto nascere Gesù Bambino all’interno delle rovine causate dal terremoto di Amatrice. Per l’anno corrente l’acqua sarà al centro di tutto anche se porteremo in scena il presepe tradizionale con l’aggiunta di un meccanismo che farà muovere le macchine di un frantoio"". Idraulici, falegnami, meccanici, scenografi e tanti altri ancora prendono parte alla creazione della scenografia; una tradizione tramandata di generazione in generazione che coinvolge anche ragazzi provenienti da altre frazioni camaioresi. Ogni sera, da settembre in poi, si ritrovano, una volta terminata la giornata lavorativa, per creare un qualcosa di originale ma che affonda le sue radici nei primi anni del 1920. Il presepe sarà aperto al pubblico dal 23 dicembre fino al 7 gennaio: dalle 15 alle 18 nei giorni feriali, mentre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 nelle giornate festive.

Veronica Dati