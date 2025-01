Presepe di famiglia. Ecco tutti i vincitori

Tanta gente, applausi ed emozioni ieri in sala consiliare alla premiazione del concorso “Presepe di famiglia”, promosso dall’assessorato alle tradizioni popolari per valorizzare le natività più creative e artistiche. Verdetto non facile, vista la presenza di oltre 20 partecipanti, per la commissione, formata dall’assessore alle tradizioni popolari Cosci, il consigliere comunale Lora Santini e don Roberto Buratti. "Pietrasanta è conosciuta e apprezzata nel mondo – ha ricordato il sindaco Alberto Giovannetti – per la creatività e la maestria dei nostri artigiani nel trasformare le materie prime in opere d’arte. Anche questi presepi sono piccoli gioielli di un’artigianalità più rustica ma carica di valore: lo stare insieme in semplicità è il vero senso di questa iniziativa".

Ecco allora i vincitori: per i presepi di piccole dimensioni primo premio ex-aequo per Memi Sacchelli e il trio Silvano, Lapo e Zeno Bernacchia, seguiti da Cristina Bertolucci e Asia Grassi. Per le medie dimensioni trionfa anche quest’anno il gruppo parrocchiale della Pieve di Valdicastello, seguito da Rinaldo Biagi ed Ezio Seghi. Per le grandi dimensioni vincono ex-aequo Roberto Fiorentini e Luciano Silicani. Riconoscimento, inoltre, per gli allestimenti natalizi realizzati dai coniugi Ivan Rada e Giuliana Pelliccia a Capezzano Monte, per Fiorenzo Aliverti dell’omonimo negozio di biciclette in via Aurelia sud e per quello realizzato dal Gruppo parrocchiale di Valdicastello. "Le tradizioni, anche quelle più semplici come fare il presepe – conslude Cosci – sono le radici che sostengono ogni comunità e parte fondante del suo patrimonio culturale. Ritrovare così tanti bambini e ragazzi che si sono impegnati in questa piccola sfida ci riempie il cuore di gioia".