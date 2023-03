Presentazioni di libri e tanti incontri

Ricco programma in vista dell’8 marzo. Mercoledì alle 17 in piazza Mazzini presidio "Donna, vita, libertà". Il 10 marzo appuntamento alle 21 all’Uovo di Colombo in via Matteotti 180 per l’incontro "Afghanistan: la cultura per dare voce". L’evento è organizzato dall’associazione Spazio progressista con la Casa delle donne. Presentazione il 18 marzo alle 17 alla Casa delle donne del libro "La levatrice" di Moira Berti. Il 12 aprile alle 17 all’Uovo di Colombo incontro con "Il catalogo giallo. Le madri di tutte noi".