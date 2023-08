Prese le ladre delle case Arnesi celati nel reggiseno

Tenevano nascosta nel reggiseno una asticella di plastica per aprire i portoni delle case. Gli uomini della squadra anticrimine del commissariato di Viareggio hanno individuato nelle vie del centro due 25enni, di origine serba che, all’apparenza, sembravano due giovani turiste. L’occhio esperto dei poliziotti in borghese li ha insospettiti per il modo con cui osservavano le entrate di alcuni palazzi.

È scattato così il controllo che è diventato ancora più approfondito quando sono emersi i numerosi precedenti per furti in abitazione delle due giovani. Le ragazze celavano nei reggiseni la solita “lingua” di plastica utilizzata per l’apertura delle serrature chiuse senza mandate, due grossi cacciaviti e persino una chiave inglese. Sono state denunciate per il porto ingiustificato di tali attrezzi e immediatamente munite un provvedimento di foglio di via obbligatorio emesso dal Questore che non consentirà il loro ritorno in città per almeno 3 anni.

Nella stessa giornala la polizia ha coordinato un servizio congiunto di controllo del territorio in materia di sicurezza urbana nelle aree più sensibili della città: personale del commissariato di Viareggio, della Sio dei carabinieri e della capitaneria di porto ha effettuato un ulteriore servizio straordinario nella zona sud della Passeggiata, il Molo e lo spazio retrostante il Beach Stadium, oltre che i vari quadranti della Pineta di Ponente. Una organizzazione che non ha tardato a dare frutti perché tra le decine di persone controllate è stato rintracciato un cittadino magrebino di 32 anni E.R.R. destinatario di un provvedimento cautelare in carcere emesso dal giudice per le indagini preliminari di Grosseto per spaccio di stupefacenti. Il giovane, al fine di evitare l’arresto aveva dichiarato di chiamarsi in tutt’altro modo, ma il supporto della polizia scientifica del commissariato di Viareggio ha permesso in breve di riscontrare le impronte digitale con la vera identità per cui il soggetto è stato arrestato e condotto in carcere.

L’incessante attività di controllo del territorio, già dalla prima mattina ha dato i suoi frutti quando nella ex Telecom la polizia ha rintracciato 11 magrebini per lo più irregolari sul territorio nazionale. Al termine delle procedure di foto-segnalamento ed esatta identificazione, per quelli irregolari sono state avviate le procedure per l’espulsione, mentre per un 49enne marocchino, già gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato disposto l’immediato accompagnamento al centro di permanenza per i rimpatri di Roma da dove seguirà l’accompagnamento coatto in frontiera.

Fra.Na.