Premio Viareggio Rèpaci 2023 Annunciate le terne finaliste

Sono state annunciate le terne finaliste di narrativa, poesia e saggistica della 94^ edizione del “Premio Viareggio-Rèpaci 2023“. Sabato 29 luglio alle 19 gli autori dei libri entrati nelle terne, in dialogo con la giuria, presenteranno al pubblico le loro opere. La serata finale si terrà domenica 30 luglio alle 21 a Viareggio con la cerimonia di premiazione dei vincitori per ciascuna sezione del Premio.

Ecco i nomi per la sezione Narrativa. Niccolò Ammanniti con “La vita intima“ (Einaudi): in un percorso al femminile è la paura il motore che permetterà di compiere un lungo viaggio di riconquista di sé e di ritorno alla vita. Giosuè Calaciura con “Una notte“ (Sellerio): una notte singolare, quella del primo Natale, in cui si scoprono le storie degli ultimi, sospesi tra riscatto e sconfitta. E infine Sapo Matteucci con “Per futili motivi“ (La nave di Teseo): romanzo reale e di spietata introspezione che ritrae, tra comicità e turbamento, incomprensioni e affetto.

Per quanto riguarda la poesia: Vivian Lamarque con “L’amore da vecchia“ (Mondadori): versi vivaci e freschi che ripercorrono, in una mitologia personale, il fascino discreto degli amori non corrisposti. Aldo Nove con “Sonetti del giorno di quarzo“ (Einaudi): un’autobiografia intellettuale in forma di canzoniere ed un percorso esistenziale che diventa una sorta di testamento. E infine Gilda Policastro con “La distinzione“ (Giulio Perrone editore): in un gioco di linguaggio e forme si intrecciano le voci e le riflessioni del quotidiano con le fragilità del corpo e chi ha il coraggio di morire ha anche quello di ridere, rovesciando la massima famosa.

Infine la Saggistica. Francesco Longo con “Il cuore dentro le scarpe (66th and 2nd): in un viaggio sognante e sorprendente, in cui ogni statua ha un passato profondo, riemerge la memoria di come gli sport siano approdati nella città eterna. Paolo Nori con “Vi avverto che vivo per l’ultima volta. Noi e Anna Achmatova“ (Mondadori): la storia di Anna, la voce più popolare di Russia durante la Seconda guerra mondiale che non ha mai smesso di scrivere, diventando il più grande poeta russo dei suoi tempi, che oggi ci tocca più forte. Infine Francesco Piccolo con “La bella confusione“ (Einaudi): un documentario tra mito e aneddoto, filmati e pettegolezzi, che metterà in luce i segreti delcinema, dalle luci sul set alle scelte dell’ultimo minuto. Nelle prossime settimane saranno annunciati i vincitori dei premi speciali per l’opera prima e il giornalismo, i premi internazionali e quelli per le categorie poesia e saggistica.