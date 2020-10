Forte dei Marmi (Lucca), 3 ottobre 2020 - Premio speciale di Satira politica di Forte dei Marmi (Lucca) alla carriera assegnato nel pomeriggio a Christian De Sica ed al regista Enrico Vanzina, che lo hanno ritirato in una cerimonia Covid alla Capannina di Franceschi.

"Meglio di tanta sociologia"

«Il cinema dei Vanzina e la maschera di De Sica - hanno spiegato i promotori motivando questa assegnazione extra - raccontano gli anni Ottanta italiani e la nascita del clima culturale del berlusconismo più utilmente di tanta sociologia. Esattamente dieci anni dopo Silvio Berlusconi deciderà di colmare il vuoto politico creatosi in Italia».

"In Sapore di mare non mi volevano"

Christian De Sica è stato uno dei protagonisti del film cult 'Sapore di Mare', girato proprio in Versilia, nel 1983. Oggi l'attore ha detto all'agenzia Ansa di essere «felice» del premio e «contento di essere alla Capannina, perché - ha spiegato - sono tornato indietro con il tempo». «Devo molto al film 'Sapore di marè perché ero giovane ed è stato il lancio della mia carriera, grazie a Carlo ed Enrico Vanzina che mi hanno voluto. C'era però - ha rivelato - chi era contrario alla mia presenza, e anche a quella di Virna Lisi, pensate.. Poi il film ha avuto il successo che tutti sappiamo».

Ma Vanzina lo prese ugualmente

Enrico Vanzina conosceva De Sica in quanto i rispettivi padri, Vittorio De Sica e Stefano Vanzina, noto come Steno, erano amici, quindi c'era una frequentazione consolidata. All'epoca, quindi, Enrico, assieme al fratello Carlo, lo volle comunque nel cast del film nonostante resistenze nella produzione.

Un premio al Comune che non c'è

Christian De Sica ha pure confessato di essere affezionato alla Versilia e di tornarci sempre volentieri. A causa del Covid 19 posti limitati in sala, quindi c'è stata una diretta streaming della cerimonia di premiazione presentata da Andrea Delogu. Accanto una giuria con Serena Dandini, storica presentatrice del Premio, Lilli Gruber, Stefano Andreoli, Andrea Zalone, Fabio Genovesi, Beppe Cottafavi. I giurati hanno indicato i vincitori così: Premio per il giornalismo a Teresa Ciabatti, per la grafica ad Andrea Bozzo, per la stand up comedy a Michela Giraud, per la tv al programma 'Battute' di Rai2, per il miglior personaggio ad Andrea Pennacchi per il Poiana, per il web l'inesistente Comune di Bugliano. Il Premio per la canzone a 'Immigrato' di Checco Zalone, quello per il libro a Rocco Tanica.