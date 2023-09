Premio Satira Ecco i vincitori della kermesse

Eccolo il riconoscimento alla critica più dissacrante, feroce e ironico al tempo stesso. Sabato 16 alle 18 in Capannina si terrà la 51° edizione del Premio internazionale di Satira Politica. A presentare sarà Fabrizio Biggio, attore e conduttore fiorentino, volto del programma cult Viva Rai2! e metà della coppia comica “I soliti idioti”. A ricevere il riconoscimento per la scienza sarà Barbascura X che col suo canale Youtube ha rivoluzionato la divulgazione scientifica in Italia mescolandola con la stand-up comedy; col podcast ’Tintoria’ premio a Daniele Tinti che ha trovato in Stefano Rapone la spalla perfetta; doppio riconoscimento per la stand up comedy: a Daniele Fabbri e a Yoko Yamada la comica che in Italia incarna con più forza il cambiamento e l’evoluzione di un genere ormai consolidato. Anche per la categoria libri sono due i vincitori: Chiara Galeazzi con Poverina e il romanzo del viareggino Dario Ferrari con La ricreazione è finita. Call my agent Italia svetta come serie tv che punta l’obiettivo sul mondo degli agenti delle celebrità mentre per il disegno satirico ecco la matita Matita di Mario Natangelo e per i social network Giulio Armeni è diventato un punto di riferimento della satira online con la pagina Filosofia coatta. A breve sarà svelato il vincitore della categoria “Personaggio e programma dell’anno”. "Il Premio – dice il sidnaco Bruno Murzi – anche quest’anno, è andato a ricercare e premiare, attraverso la sua giuria, le tracce e le manifestazioni di quello spirito mordace che noi “toscanacci” ben conosciamo, ricordando a tutti che occorre avere il coraggio di ridere di tutto, perfino di noi stessi".

Fra.Na.