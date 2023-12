Premio Romano Cosci. Martedì i vincitori

E’ fissata per martedì alle 10, al teatro comunale la premiazione dei vincitori del 1° premio “Romano Cosci”, istituito dal Comune e riservato agli studenti del liceo artistico Stagio Stagi di Pietrasanta che sceglieranno di proseguire la loro formazione nel campo delle arti figurative. "Questo momento – sottolinea il sindaco Alberto Giovannetti – ci permette di continuare a ricordare Romano Cosci non solo come artista, apprezzato in Italia e all’estero ma anche nella sua attività di insegnante, una declinazione del “fare arte” che lo appassionava tanto quanto la scultura e la pittura e che lo portò in cattedra all’Accademia di Carrara e in altri prestigiosi istituti della Toscana. Inoltre, rafforza quella sinergia già ben strutturata con lo Stagi che puntiamo a rendere sempre più partecipe della vita del territorio". Dal sindaco anche una nota di soddisfazione per l’inizio dei lavori di rifacimento al polo didattico che include anche il Don Lazzeri: "Questa scuola è, a pieno titolo, parte del patrimonio culturale materiale e immateriale di Pietrasanta – aggiunge – fin dalla sua nascita fu punto di riferimento e leva di sviluppo per l’industria marmifera versiliese e dell’artigianato artistico e, ancora oggi, rappresenta un elemento di identità imprescindibile per il futuro della comunità cittadina". La mattinata, condotta dal giornalista Federico Conti, prevede un momento dedicato alla figura di Romano Cosci, col racconto del figlio Michele e che si concluderà con l’annuncio del tema su cui i ragazzi dello Stagi saranno chiamati a cimentarsi nel 2024. Il premio, oltre alla borsa di studio include anche l’elaborazione di un progetto dedicato all’artista da parte degli studenti dell’istituto che, quest’anno, hanno lavorato sull’opera “Caino e Abele”.