Premio Letterario Svelati i finalisti

La 35ª edizione del premio Letterario Camaiore intitolato a Francesco Belluomini entra nel vivo. La giuria tecnica, presieduta da Rosanna Lupi e formata da Michele Brancale, Cinzia Demi, Simone Gambacorta, Federico Migliorati, Renato Minore, Ottavio Rossani, dopo attenta disamina e approfondita valutazione dei volumi pervenuti, ha unanimemente ufficializzato la cinquina finale dell’edizione. Si tratta dello step conclusivo di una cernita poetica durata mesi. Sono stati ben 163 i libri di poesia (tutte novità editoriali) che hanno partecipato al Premio, confermandone l’eccellenza e l’importanza che riveste nel panorama letterario nazionale e non solo. Da questi, la giuria tecnica ha stilato una prima lista di 21, per poi giungere alla cinquina finalista e al conferimento degli altri premi.

Quello con il “Camaiore” rappresenta ormai un appuntamento imprescindibile tanto per gli autori quanto per le case editrici. Tante figure di spicco del panorama letterario sono passate e continuano a passare dal PLC, testimoniandone non solo il peso e il rilievo culturale, ma anche la capacità di scovare talenti e di riconoscere il merito poetico. Ecco i finalisti: Franco Arminio, “Sacro Minore” (Einaudi); Gabriela Fantato, “Terra magra” (Il Convivio); Giovanni Ibello, “Dialoghi con Amin” (Crocetti); Duccio Trombadori, “Frottole” (Maretti); Gian Mario Villalta, “Dove sono gli anni” (Garzanti).

"Lo spessore culturale e i grandi numeri di questa edizione confermano l’importanza che il Premio continua incessantemente a rivestire in ambito nazionale che internazionale – commenta la presidente Lupi –; la cinquina di questa edizione è composta da autori e da libri di altissimo livello".