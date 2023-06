Premio Gaia nelle scuole Premiate le “Pascoli“

"La Terra, grazie a Lilli e Marco, riacquistò il suo gioiello più prezioso: l’acqua". Termina così l’originale racconto che gli alunni di 3A delle elementari “Pascoli” hanno inviato a Gaia per partecipare al concorso letterario “Gaia 2030 per la scuola“. Meritando così una targa consegnata nei giorni scorsi da Simone Tartarini, membro del Cda, accompagnato dall’assessore all’istruzione Elisa Galleni, alle due classi che hanno partecipato al contest, una prima e una terza. Gli alunni hanno avuto la possibilità di leggere in teatro i loro racconti, ricchi di fantasia e avventura ma anche di consapevolezza verso un bene prezioso e irrinunciabile per la vita. Sono 30, in tutto, i racconti pervenuti da moltissime scuole del territorio gestito da Gaia, tutti pubblicati in una unica raccolta sul sito www.gaia-spa.it e sui canali social del gestore idrico. Tutti bambini, inoltre, hanno già ricevuto la borraccia ecosostenibile “Marina“ e il libro “Acqua in mente” come omaggio per il loro impegno.