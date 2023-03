Premio Eccellenza allo scultore Park Eun Sun

La Versilia non è terra di conquista ma un luogo dove tanti personaggi hanno lasciato, arte, estro e cuore. Venerdì alle 20 al Grand Hotel Imperiale sarà consegnato il 1° Premio eccellenza della Versilia allo scultore coreano Parl Eun Sun: il riconoscimento, che dopo alcuni anni di stop riparte sulla scia dell’allora Premio Versilia, è organizzato dal vulcanico Sergio Marrai e dal gruppo di amici del Tennis Italia di cui è titolare. L’evento è concepito dalla volontà di celebrare e ringraziare quegli alti profili della contemporaneità – in ambito artistico, culturale e imprenditoriale – che scegliendo la Versilia quale luogo privilegiato dove vivere e creare, hanno offerto un contributo essenziale "per determinare l’eccellenza di un territorio che molto deve ai suoi concittadini d’adozione". La prima edizione del Premio Eccellenza omaggia Park Eun Sun, acclamato scultore coreano, artista tra i più rinomati a livello internazionale, il quale da trent’anni ha scelto questo territorio quale fulcro della sua creatività. La serata comincerà alle 20 con aperitivo conviviale di benvenuto; alle 21 cena e alle 22 la cerimonia di premiazione col sindaco Bruno Murzi che consegnerà la scultura in vetro di Murano all’artista. Circa 100 gli ospiti attesi, per lo più imprenditori del settore della cantieristica, hotellerie, del marmo, florovivaismo e dell’immobiliare.

"In realtà il premio nasce nel 1992 – racconta Sergio Marrai – quando, assieme a Giovanni Baudone, incontrai Sergio Bernardni alla stazione di Viareggio e facemmo il viaggio assieme. Lo vidi amareggiato per la scarsa considerazione da parte delle persone per il grande contributo che aveva dato al territorio. Così pensammo di tributare a lui un riconoscimento ma la sua improvvisa scomparsa ci impedì di farlo e istituimmo un premio a suo nome. Dopo una prima edizione si è trasformato in Premio Versilia ed è andato nelle mani di personaggi come Galliani, Petacchi, Frey, Martina Colombari, Gilardino e altri che arrivavano in estate. Poi tutto si è interrotto e adesso ripartiamo con un nuovo nome e una veste invernale di questo premio – prosegue Marrai – che ha come obiettivo quello di far sentire le eccellenze internazionali come parte integrante del paese. Non è esclusa anche una prossima versione estiva: da un censimento fatto sono tanti i personaggi che meritano un riconoscimento dalla Versilia".

Francesca Navari