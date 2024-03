"Premio Carducci 2024: Nuova giuria e apertura bandi per le poesie edite dopo il 1° gennaio 2023"

Prende forma l’edizione 2024 del Premio Carducci. Innanzitutto a livello di giuria, con la presidente Ilaria Cipriani affiancata da Antonio Riccardi e le new entry Carlo Carabba, Ilide Carmignani e Fabio Genovesi. "Sono felice – dice Cipriani – di lavorare con una nuova squadra e in particolare, per la prima volta da quando sono presidente, con un versiliese d’eccellenza come Genovesi a cui sono legata da stima e amicizia". Emesso il bando per le poesie edite dopo il 1° gennaio 2023: domande entro il 15 maggio, info [email protected] oppure 0584-795246.