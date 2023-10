Premio Barsanti. Sarà assegnato a Horacio Pagani

I lussuosi esemplari della “Pagani automobili“ sono noti in tutto il mondo per essere prodotti in copie limitate e non per tutte le tasche dati i costi esorbitanti che possono arrivare a svariati milioni di euro. Alcuni saranno esposti a Pietrasanta visto che il fondatore, il noto designer italoargentino Horacio Pagani (nella foto), è il vincitore della XXII edizione del premio “Barsanti e Matteucci“, dedicato all’invenzione del motore a scoppio. La cerimonia si terrà il 4 novembre alle 18 al Sant’Agostino: Pagani verrà premiato con un’opera forgiata dalla fonderia “Del Chiaro“ di Pietrasanta per la sua "opera d’arte automobilistica" e riceverà anche una medaglia dall’università di Pisa. Inoltre, su iniziativa di Bosch, sarà dato un riconosicimento alla start-up “BreBeMi“ per aver innovato un intero tratto dell’autostrada A4.

d.m.