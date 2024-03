Premio alla dottoressa Canale. Opinion leader in medicina nel settore della cardioncologia

Lunedì prossimo alle 11 nella sala consiliare del municipio, in piazza Matteotti, l’amministrazione comunale di Pietrasanta consegnerà un riconoscimento alla dottoressa Maria Laura Canale, in forza alla Cardiologia dell’ospedale “Versilia” diretta dal dottor Giancarlo Casolo, recentemente nominata dall’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco) responsabile nazionale per l’area di Cardioncologia. Un riconoscimento prestigioso, assegnato in virtù della sua decennale esperienza e di un’attività clinica di altissimo livello, associate a un’intensa attività di ricerca e di formazione in ambito nazionale e internazionale che hanno fatto della dottoressa Canale una opinion leader in questo ambito.

L’iniziativa, promossa dal consigliere comunale Daniele Taccola e sostenuta dal vicesindaco Francesca Bresciani, sarà anche occasione per approfondire il servizio cardiologico dedicato ai pazienti malati di tumore, una branca nuova della medicina sulla quale, tuttavia, la dottoressa Canale vanta già un’esperienza e un’attività clinica di altissimo livello, con ricerca e formazione in ambito nazionale e internazionale e per parlare, a raggio più ampio, di salute “al femminile”. Il servizio cardiologico dedicato ai malati di tumore, gestito da Maria Laura Canale, rappresenta infatti da tempo un punto di forza della cardiologia del Versilia e dimostra l’attenzione dell’Azienda Usl Toscana nord ovest verso problematiche emergenti e che necessitano di una cura e e di un’attenzione particolari, che spesso va oltre il puro aspetto medico. Alla cardiologa sarà consegnata una pergamena istituzionale e una ceramica realizzata dall’artista Sonia Giorgi.