Premio a Del Ghingaro "È un sindaco del fare"

Per la prima volta il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha ricevuto un premio grazie ai risultati ottenuti come primo cittadino sia di Capannori che di Viareggio. La cerimonia si è svolta mercoledì nella splendida cornice di Palazzo Ferrajoli, a Roma, con la consegna a Del Ghingaro del “Confassociazioni Award”, giunto alla decima edizione e conferito a importanti personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria, "per essere un sindaco del fare – recita la motivazione – come dimostrato dalle esperienze di Capannori e Viareggio". È stato lo stesso Del Ghingaro a darne notizia su Facebook.

"Ho consegnato diversi premi nei miei mandati da sindaco – ha scritto sulla propria pagina – ma questo è il primo che ricevo e mi sono anche un po’ commosso. Felice e onorato ringrazio". Oltre a Del Ghingaro sono stati premiati personaggi del calibro di Arisa, Maria Elena Boschi, Mara Carfagna, Noemi, Matteo Salvini e Ivan Zazzaroni.

"Abbiamo selezionato una serie di temi di grande impatto emotivo e strategico – ha spiegato Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni – a cui sono state accostati i nomi di quelle persone che, con il loro impegno, passione e sensibilità umana, hanno reso concreto il principio della staffetta a rete ’Correre con i primi senza dimenticare gli altri’. Un principio e un valore assoluto presente fin dall’inizio nel percorso di Confassociazioni". Quest’ultima, fondata il 2 luglio 2013, ha raggiunto oggi 753 organizzazioni associate che riuniscono più di 1 milione e 260mila iscritti, tra cui oltre 213mila imprese.