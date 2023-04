Prelievi, la riapertura è un caso "Metà maggio". Ma non è ufficiale

Un mese intero di vuoto, senza quel servizio utile e gettonatissimo sia tra i residenti che tra i turisti, si è fatto sentire eccome. Ma l’agognata riapertura del centro prelievi alla Misericordia di Tonfano, in piazza Villeparisis, è diventata ancora una volta un caso. Da una parte l’amministrazione comunale che annuncia la ripartenza del servizio a metà maggio, dall’altra il commissario della confraternita che si mantiene più cauto e resta in attesa del via libera definitivo del direttore dell’Asl. Non c’è pace, insomma, per una vicenda che fece parlare di sé a causa di problemi interni che portarono alla chiusura del centro a partire dal 1° aprile. Il tutto tra lo stupore generale, inclusi gli ambulanti del mercato settimanale del sabato, i quali avevano ricordato l’importanza del servizio soprattutto in estate per i possibili colpi di calore tra gli operatori e clienti del mercato.

L’annuncio della riapertura è arrivato ieri direttamente dall’amministrazione comunale. "Contattato il commissario della Misericordia di Marina di Pietrasanta, Massimiliano Iacolare – si legge nella nota – esprimiamo la nostra soddisfazione alla notizia, ricevuta dallo stesso commissario, che entro metà maggio il centro prelievi di Tonfano potrà riprendere l’attività, nelle stesse modalità in cui veniva svolta prima della sua interruzione. Nel delicato ruolo di mediazione svolto per agevolare la comune definizione di ogni aspetto necessario alla riapertura, ringraziamo per la collaborazione e l’impegno il direttore Asl per la zona distretto Versilia Alessandro Campani e i rappresentanti e volontari delle Misericordie di Pietrasanta e Marina".

Un’ufficialità che Iacolare non se la sente però di confermare tout court: "La data indicata dal Comune è probabile, ma l’ultima parola spetta a Campani, per questo sono prudente. Se poi tutto va bene, sarà impiegata una dipendente che aveva già con quelle funzioni, più un infermiere per la parte sanitaria. Anche gli orari resteranno gli stessi, cioè tre giorni la settimana, al mattino, con i risultati consegnati nel pomeriggio".

d.m.