Precipita da oltre quattro metri. Gravissimo un operaio di 23 anni

Ha fatto un volo di oltre quattro metri precipitando al suolo. Solo per un caso del destino le conseguenze non sono state fatali per un operaio del cantiere allestito all’ex hotel Areion sul lungomare davanti alla Capannina.

La chiamata è scattata ieri mattina alle 7.45: sono stati i colleghi a lanciare l’allarme per l’infortunio sul lavoro avvenuto nel maxi cantiere all’incrocio tra via Duilio e viale Morin. Un ragazzo egiziano di 23 anni – che era da poco entrato in servizio – è caduto da circa 4 metri d’altezza finendo al suolo. Sul posto si è scatenato il panico anche se l’operaio è rimasto sempre cosciente in ogni fase di soccorso: è stato portato in codice rosso, con Pegaso 3, all’ospedale di Cisanello dove è stato subito preso in carico dallo staff medico e ha riportato un politrauma. Oltre all’elisoccorso sono intervenuti: automedica nord, ambulanza della Misericordia di Forte dei Marmi, agenti del commissariato di Forte dei Marmi e operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll) che hanno effettuato le necessarie verifiche. Sarà infatti da accertare se la caduta sia dovuta ad un’imprevedibile disattenzione ed errore dell’uomo oppure ad altri fattori.

Complessi gli interventi di soccorso messi in atto e l’egiziano si trova attualmente ricoverato ma non è assolutamente in pericolo di vita. Ieri pomeriggio comunque le attività all’interno dell’area di lavoro erano regolari e non c’è stato alcuno stop imposto ai lavori. Il cantiere attualmente è uno dei più imponenti presenti sul territorio: a ottobre è stato completamente raso al suolo l’ex hotel Areion (datato 1963) e, con esso, l’edificio adiacente. Secondo il progetto un’unica grande struttura sarà ricostruita ex novo per proporsi come albergo lusso 5 stelle pronto nell’estate 2025. Ad effettuare l’intervento è l’impresa Villirillo che ha in gestione attualmente anche il vicino cantiere dell’ex Paradiso al mare acquistato dalla catena Baglioni hotel. Due saranno le principali novità dell’Areion che avrà un parcheggio interrato e due ristoranti (uno aperto anche agli esterni con ingresso dal lungomare) e saranno realizzate 37 camere (1 in meno rispetto all’attuale) tutte con balcone, accessibili da una scala centrale e due ascensori.

Francesca Navari