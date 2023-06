Pratiche edilizie a pagamento La rabbia dei professionisti "Avvisati solo 15 giorni prima"

L’annuncio è arrivato ai primi del mese ai professionisti dei vari ordini e più o meno suona così: avete tempo fino al 14 giugno per conservare le pratiche edilizie gratuitamente nell’archivio pubblico o per scegliere di spostarle, a pagamento, in un archivio privato. Una comunicazione che ha scatenato mezzo panico visto il poco preavviso, anche perché inviata dallo Sportello unico per l’edilizia digitale italiano (Suedi), a cui il Comune ha aderito nel dicembre 2021, solo ai tecnici e non agli uffici comunali. I quali hanno raccolto una miriade di segnalazioni e di proteste riuscendo, per ora, ad ottenere uno slittamento al 31 luglio sperando nel frattempo di trovare un’alternativa.

"Dovremo presentare le pratiche edilizie a pagamento a partire dal 15 giugno – scrive un gruppo di professionisti – ma a causa dello scarso preavviso di Suedi rischiamo di perdere tanti documenti già preparati dato che dovremo ricaricare e ricompilare i moduli già caricati se decidessimo di non pagare". Non solo: in base alla novità illustrata da Suedi, i tecnici hanno appreso che l’archivio pubblico, a differenza di quello privato, prevede un caricamento dei files più lento. Motivo in più per rimanere quanto meno spaesati, anche se alla fine il Comune ci ha messo una pezza, spiegando che il meccanismo è lo stesso della posta elettronica certificata (pec), la quale richiede un pagamento quando l’archivio va in saturazione e si desidera salvare altro materiale. Significa quindi che per la presentazione delle pratiche continuerà a non essere chiesto alcun tipo di contributo, con un occhio però alle dimensioni del proprio archivio per non sforare.

"Confermo che abbiamo ricevuto diverse proteste – interviene il sindaco Alberto Giovannetti – ma grazie al gran lavoro degli uffici, della dirigente Valentina Maggi e del neo assessore all’edizilia Ermanno Sorbo, ai quali vanno i miei ringraziamenti, abbiamo ottenuto un primo risultato rimediando all’inghippo. Siamo da sempre attenti agli interessi della comunità, anche quelli dei professionisti".

Daniele Masseglia