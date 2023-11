Pranzo di Natale per gli over 65

Come ogni anno, il Comune organizza, per tutti gli over 65 residenti, la Festa di Natale. L’appuntamento, fissato per le 12.30 di martedì 12 dicembre, sempre alla Capannina, sarà anche l’occasione in cui il sindaco Bruno Murzi, il consigliere alle politiche sociali, Duilio Maggi e tutta l’amministrazione comunale faranno i migliori auguri di buon Natale e buone feste. L’evento sarà allietato dall’animazione musicale di Caterina Ferri e Angelo Polacci. "Ringraziamo – commenta il primo cittadino Murzi col consigliere Maggi – l’Auser Verde Soccorso Argento per l’impegno attivo insieme al proprio personale volontario, la Croce Verde e la Misericordia per il supporto alla riuscita di questa iniziativa e l’Istituto Alberghiero Marconi di Viareggio". Fino a martedì 5 dicembre c’è tempo per presentare domanda. Info: 0584280287