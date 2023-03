"Potature illegittime in via Versilia"

"Potature drastiche ed illegittime in via Versilia". Petizione inviata dai residenti della strada al gruppo carabinieri forestali di Pietrasanta e all’amministrazione Murzi per protestare contro gli interventi messi in atto alle alberature: una vicenda che promette sviluppi visto che i sottoscrittori hanno già in mente di costituire un vero e proprio comitato e di rivolgersi a legali per denunciare la pratica delle capitozzature. "Dal 13 al 16 marzo – si legge nella petizione – sono state effettuate cimature e potature drastiche ai tigli e platani di via Versilia, tali da pregiudicarne la crescita e lo sviluppo regolari. Riteniamo altresì che tali interventi siano illegali in quanto ritenuti tali al decreto Costa 10.3.2020 secondo cui ’l’aggiudicatario deve evitare di praticare la capitozzatura, la cimatura e la potatura drastica perchè indeboliscono gli alberi e possono creare nel tempo situazioni di instabilità che generano maggiori costi di gestione’. Qualora nessun provvedimento venga preso, ci riserviamo di adire alle vie legali visto che la capitozzatura è il danno più serio che si possa infliggere a un albero. Pesanti e ripetute capitozzature possono generare colonne interne di legno cariato il cui malefico effetto si manifesterà solo anni dopo, in coincidenza con periodi siccitori o altri stress. In alcuni regolamenti comunali la pratica è proprio vietata perchè possibile fattore di rischio per la cittadinazna. La capitozzatura – conclude la petizione – rende pericoloso l’albero in quattro modo: carie, fame, rami deboli, riduzione della resistenza al vento".