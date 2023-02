Potatura delle piante In via Provinciale limitazioni di viabilità

Da domani e per circa due settimane in via Provinciale verrà effettuata la potatura delle piante.

L’intervento verrà effettuato in tratti, in modo da garantire minor disagio alla circolazione. Nel tratto interessato dai lavori verrà assicurato comunque l’accesso alle attività e ai residenti ma limitatamente da un solo ingresso, o a monte o a mare del cantiere. Nei giorni in cui la ditta non lavora la strada sarà aperta. Le lavorazioni saranno svolte in maniera tale da consentire in qualsiasi momento il transito dei mezzi di soccorso pubblico.

In ogni caso per i veicoli con portata a pieno carico superiore ai 3,5 tonnellate è consigliabile evitare di transitare lungo la via Provinciale e quindi, utilizzare la via Emilia o la via Vico (versante montagna) o viale Matteotti o via Mascagni (versante mare).