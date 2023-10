Posteggi commerciali. Saranno riassegnati

Il Comune ha individuato otto posteggi fuori mercato presenti nel Piano del Commercio e che al momento non sono assegnati. Per questo, ha indetto una procedura di selezione per la loro assegnazione dodecennale. Le otto postazioni si trovano, nello specifico: a Montramito, adiacente alla rotatoria del Brentino (svolgimento annuale e frequenza giornaliera) per la somministrazione di cibi e bevande; a Bozzano, in piazza Don Damiano (svolgimento annuale, ogni venerdì) per la vendita di generi alimentari; a Bozzano, in piazza Don Damiano (svolgimento annuale, una domenica al mese) per la vendita di generi alimentari; a Massaciuccoli, in piazza del Porticciolo (svolgimento da aprile a setttembre, frequenza giornaliera) per la somministrazione di cibi e bevande; a Massaciuccoli, in piazza del Porticciolo (da aprile a settembre, frequenza giornaliera) dedicato a vendita non alimentare; a Piano di Conca (da aprile a settembre, frequenza giornaliera) per la vendita di generi alimentari; a Montigiano, in zona Belvedere (da aprile a settembre, frequenza giornaliera) per la somministrazione di alimenti e bevande; e infine a Massarosa, in un chiosco sito in via Roma (svolgimento annuale, frequenza giornaliera), a uso edicola.

Possono partecipare al bando imprese individuali, società di persone o di capitale e cooperative regolarmente costituite. I requisiti e i termini per la presentazione delle domande, assieme alle modalità con cui dovranno essere compilate, sono consultabili sul sito del comune di Massarosa. Le concessioni saranno assegnate in relazione a ogni singolo posteggio mediante la formazione di una graduatoria apposita.

RedViar