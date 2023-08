Poste, troppi disservizi: Atm rotti e uffici chiusi a Versilia

Sportelli automatici che trattengono le carte e uffici al pubblico tagliati da scelte aziendali. Michela Benedetti sindacalista Sic Cgil punta il dito sul servizio di Poste Italiane durante la stagione estiva un po’ su tutto il territorio della Versilia. "Alla chiusura degli uffici – evidenzia – si sommano i disservizi, vedi il caso di via Padre Ignazio da Carrara a Vittoria Apuana di Forte dei Marmi, dove l’atm non funziona mai. Da tempo cattura le carte dei clienti e non eroga contante. Si alimenta un disagio già esistente e non è certo responsabilità dei lavoratori. Oltretutto la zona altamente turistica come la Versilia continua a registrare chiusure di uffici. Dopo quelle messe in atto nel periodo del covid (cioè Terrinca, Viareggio 7, Ruosina, Corsanico) si chiudono anche altri uffici: Camaiore dal 7 al 18 agosto ha cessato il doppio turno, Pietrasanta dal 24 al 28 ha fatto la stessa scelta, così come è accaduto allo sportello di Querceta dal 7 al 31. Ed inoltre l’elenco continua con Viareggio succursale 4 in Darsena, Valpromaro e Quiesa dal 14 al 22 agosto, chiusi a giorni alterni. Tutto questo – prosegue Michela Benedetti – per permettere ai lavoratori di fruire delle ferie, che è un diritto contrattuale, invece che assueme personale. Ma l’azienda cosa intende rispondere, che il servizio è ugualmente garantito agli utenti?"