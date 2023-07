Poste Italiane vuole consulenti

CONSULENTI FINANZIARI PER POSTE ITALIANE

Poste Italiane ricerca in provincia di Lucca laureati motivati ad intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari. I consulenti finanziari di Poste Italiane rappresentano una rete di professionisti con competenze tecniche e commerciali in grado di assistere il cliente nelle sue scelte e offrire il prodotto più adatto alle sue esigenze. È possibile inviare la propria candidatura (entro lunedì 4 settembre) tramite la pagina web https:www.posteitaliane.ititlavora-con-noi.html. Il candidato ideale, laureato e con ottime capacità di comunicazione e di relazione, dovrà avere un’ottima conoscenza del pacchetto Office e avrà l’opportunità di essere coinvolto in percorsi di formazione e sviluppo professionale.

CONSORZIO DI BONIFICA CERCA INGEGNERE

Il Consorzio 1 Toscana Nord in cerca di un ingegnere. L’Ente di bonifica, infatti, ha pubblicato un nuovo avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di un ingegnere elettrico o elettronico che sarà impiegato nell’ufficio Infrastrutture Tecnologiche. Si tratta di un impiego a tempo pieno e determinato dalla durata di un anno con sede di lavoro a Viareggio. I soggetti interessati a candidarsi potranno farlo entro le 12 del 6 luglio. Le domande di partecipazione, sotto forma di “Dichiarazione di manifestazione di interesse”, dovranno essere redatte utilizzando il modello che si può trovare sul sito del Consorzio e consegnate a mano presso l’ufficio Urp della sede del Consorzio di Capannori (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30); tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e tramite PEC ([email protected]).