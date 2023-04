Poste Italiane celebra la "Giornata della Terra" con nuovi mezzi green

Anche quest’anno in tutta la provincia di Lucca Poste Italiane partecipa alla Giornata Mondiale della Terra (Earth Day) in calendario domani, confermando la grande attenzione dell’Azienda alla sostenibilità ambientale, un impegno che si traduce in una serie di interventi concreti. Le iniziative chiave prevedono non solo la progressiva sostituzione dell’intera flotta aziendale con mezzi a basso impatto ambientale ma anche un continuo lavoro di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di Poste Italiane. La partecipazione alla Giornata Mondiale della Terra, istituita dalle Nazioni Unite, è dunque promossa per aumentare, attraverso un gesto simbolico, la consapevolezza del valore della natura e della biodiversità e chiuderà simbolicamente il “Mese Verde”.