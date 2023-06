"Posso usare il bagno?" Così effettuavano colpi nei negozi e nelle attività

"Posso andare in bagno?" Era la scusa utilizzata da tre soggetti per effettuare furti. La polizia è riuscita a individuarli dopo precise segnalazioni: le volanti del commissariato di Forte dei Marmi sono intervenute in via Federigi dove alcuni commercianti avevano sorpreso tre individui (una donna italiana di 33 anni originaria della provincia di Roma e due uomini, un italiano di 30 anni originario della provincia di Latina, e un cittadino marocchino di 28 anni) che con la scusa di poter utilizzare il bagno negli esercizi commerciali della zona avevano asportato oggetti e denaro: un paio di cuffiette Airpods da uno studio medico e 150 euro da un barber shop. Il medico aveva sorpreso i due uomini che si erano impossessati delle sue cuffiette modello Airpods ma questi ultimi, scoperti, li avevano restituiti per poi allontanarsi velocemente. Sul posto è stato rintracciato e bloccato dai poliziotti l’italiano. Le ricerche successive e immediate hanno poi consentito agli agenti di rintracciare e bloccare gli altri due individui che si stavano allontanando a piedi. Le testimonianze raccolte hanno permesso ai poliziotti di appurare che i tre, con la scusa di aver bisogno della toilette, entravano all’interno degli esercizi e distraendo i titolari si impossessavano di denaro (in una occasione la somma di 150 euro da un barbiere); denaro ritrovato da un testimone mentre inseguiva il marocchino, subito consegnato agli agenti e restituito in sede di querela al legittimo proprietario. La donna, nel tentativo di fuggire, è addirittura entrata in una abitazione della zona ma, sorpresa dalla proprietaria, è uscita e intercettata dagli agenti. I tre, tutti residenti in Lunigiana, condotti in commissariato, già pregiudicati, sono stati denunciati per tentato furto e furto continuato in concorso.