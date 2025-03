Posizioni per maitre ma anche operai

PERSONALE QUARTO PLATANO AL FORTE Ristorante “Quarto Platano” a Forte dei Marmi cerca LAVAPIATTI orario: 5 - 12; cerca PASTICCERE/A da subito week end e festivi, poi dal 1/06/25 al 30/09/25. Orario: 19 - 23 6 giorni su 7; cerca BARISTA da subito al 31/10/25 con possibilità di tempo indeterminato. Orario: 17 - 24. Tutti con esperienza, gradito possesso attestati Haccp e sicurezza, conoscenza inglese. cv a [email protected]

OPERAIO/A IN AIUTO AL CAPOSQUADRA Versiltenda Massarosa cerca per montaggio tende da sole e pergole. Requisiti: manualità e utilizzo scale e attrezzi da lavoro. Avere la disponibilità di un mezzo. Periodo: 1/03/25 - 8/8/25. Orario: 8.30-12.30 / 15-19. Per candidarsi 0584960033 o [email protected]

MAITRE Hotel Astor Victoria Forte dei Marmi cerca con esperienza di 3 anni, attestati sicurezza sul lavoro e Haccp. Da aprile ad ottobre. Orario full time servizio colazione e cena.Disponibilita’ di alloggio. Contattare 0584 787441 o cv [email protected]