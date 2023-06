Porto "Quale futuro ci aspetta?" Al Palace il convegno di FdI

"Il porto di Viareggio: quale futuro?" è il titolo dell’incontro organizzato da Fratelli d’Italia per questo pomeriggio, dalle 15 alle 19, all’hotel Palace di Viareggio. "Il porto in una città di mare rappresenta il biglietto da visita e la sua anima. Ma a Viareggio – spiega il gruppo di Fratelli d’Italia – sembra che si abbiano più incertezze sul futuro che certezze, a cominciare dal problema, strettamente politico, legato all’autorità portuale. Questo aspetto verrà trattato ampiamente insieme ad altri temi più tecnici come il problema degli approdi e della banchina commerciale, lo sviluppo dell’area del cosiddetto “ Triangolino” , lo sviluppo commerciale del porto stesso e la realizzazione dell’asse di penetrazione". Al centro dell’attenzione anche la direttiva “Bolkestein” e il possibile impatto sulla realtà economica, locale e non solo. Ospiti e relatori di stampo nazionale, regionale e locale delle realtà industriali e commerciali, esperti di settore, rappresentanti politici e parlamentari per l’occasione si avvicenderanno in un’analisi dettagliata e ad ampio raggio.