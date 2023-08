Porto, prove di disgelo Giani apre a Del Ghingaro

Un mese scarso per trovare la sintesi sul nuovo segretario dell’Autorità Portuale e due anni e mezzo per completare i progetti della Toscana: dalle 77 case di comunità per sostenere la sanità territoriale (ammesso che tutti i progetti trovino la copertura del Pnrr), alle nuove infrastrutture. Come "il potenziamento dell’aeroporto di Firenze, visto che la Toscana riesce a dare una risposta a un terzo della richiesta di voli" o "l’Asse di penetrazione della Darsena di Viareggio, sui cui investiremo 15milioni di euro". Il presidente della Regione Eugenio Giani dal salotto del Grand Hotel Principe di Piemonte – durante l’ultimo incontro politico condotto dal giornalista Stefano Zurlo – ha aperto la sua agenda istituzionale.

Ha negato "in modo netto" l’ipotesi di candidatura a sindaco di Firenze,"perché – ha spiegato – ritengo che quando sei investito di un ruolo da parte degli elettori è utile portare fino in fondo il mandato". E ha (ri)aperto le porte al sindaco di Viareggio "Con cui nei prossimi giorni prenderò appuntamento" per provare a condividere un nome a cui affidare il prossimo futuro dell’Authority e del Porto. "C’è stato un momento – ha confessato – in cui ho pensato di andare dritto e affidare l’incarico. Ma non l’ho fatto, perché credo che sia più saggio aspettare, far passare le tensioni e provare a trovare un’intesa". Il 20 settembre scadrà la proroga dell’incarico del commissario Alessandro Rosselli, "Se entro quel giorno non saremo riusciti a trovare la sintesi procederò in autonomia. Anche se già so – ha aggiunto – che arriveranno ricorsi e controricorsi". Ma il presidente Giani è fiducioso, "credo che con il sindaco di Viareggio ci siano margini per riaprire il dialogo". In fondo "Da Mechiavelli in poi la mediazione è l’arte della politica" ha detto, convinto che nell’arte della mediazione debba essere cercata anche la strada per riunire la sinistra "Da Calenda al Movimento Cinque Stelle, fino al Pd". I rapporti col Governo procedono tra alti e bassi. L’intesa con il ministro alla cultura Sangiuliano è totale: "Dai progetti per valorizzare i musei all’ipotesi di irrigidire il nostro sistema normativo per tutalare i nostri beni culturali". Mentre Giani boccia senza appello le politiche di accoglienza "Il Decreto Cutro ha burocratizzato e peggiorato il sistema" e quelle sanitarie "Al fondo sanitario nazionale occorrono 25miliadi in più".