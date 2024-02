Porto: altri 700 mila euro. L’escavo sale a 1,5 milioni. S’allunga l’appalto Sales

Altri 661 mila euro per il dragagio dell’avanporto, che si aggiungono all’appalto iniziale di 820 mila euro fatto con verbale di somma urgenza, decisi dal commissario dell’Autorità portuale Alessandro Rosselli: senza nuova aggiudicazione perché "l’aumento del contratto di spesa non eccede il 50% del valore iniziale", ai sensi del Dlgs 36/23. In aggiunta ci sono 11.784 euro per progettazione e direzione lavori allo Studio Ingeo di Lucca. L’escavo sarà dunque proseguito dalla Sales Spa di Roma. Il costo totale degli interventi avviati a dicembre scorso sale così a 1.510.000 euro.

Il decreto 19/24 del commissario Rosselli attribuisce ai nuovi eventi meteo avversi avvenuti dopo l’inizio dell’escavo la necessità di proseguire le operazioni. I pescherecci che anche dopo gennaio strusciavano la chiglia sui bassi fondali, la storia del canalone circondato dalle secche e gli yacht che escono scortati dai sub, del resto, sono ben documentati. Altrettanto noto e documentato è il fatto che nelle operazioni d’escavo dell’imboccatura la draga Aurieldo, attraverso una tubazione che spesso s’è rotta anche per la presenza di legname nella sabbia, ha scaricato acqua e rena a poche centinaia di metri verso il mare aperto. Andando a realizzare una specie di muro sommerso, un basso fondale, a ridosso del fanale verde dell’inboccatura. Dopo le segnalazioni e proteste dei pescatori, c’è anche la conferma ufficiale della Capitaneria di porto. Già il 22 febbraio scorso la Capitaneria ha ordinato alle imbarcazioni di tenersi ad almeno 100 metri di distanza dal basso fondale che era stato segnalato dalla Sales, e ha emesso anche una chiara mappa nautica dell’area che deve essere obbligatoriamente evitata. E’ il tratto dove è stata scaricata la sabbia rimossa 200-300 metri più verso riva. Sabbia destinata a tornare davanti all’imboccatura, anche senza mare mosso, a causa della corrente fissa sud-nord del Mar Ligure. Sembra la tela di Penelope riveduta e corretta.

Stante la situazione, destinata di questo passo a rimanere in emergenza perenne, il 23 febbraio il commissario Rosselli ha affidato tramite piattaforma Anac il servio di rilevazione batimetrica dei fondali dell’avanporto a Doronzo Infrastrutture Srl di Barletta, per 4.999 euro (per legge il ricorso al mercato elettronico non è necessario per importi sotto 5 mila euro).

Il 12 febbraio invece la Port Authority ha affidato per 56 mila euro il servizio di monitoraggio ambientale del dragaggio e smaltimento dei sedimenti al Consorzio interuniversitario di biologia marina "Bacci" di Livorno, attraverso procedura telematica sulla piattaforma Start della Regione Toscana.

Beppe Nelli