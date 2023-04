Porta a porta: già distribuiti 6.600 kit, superata la media del 2022

Sta andando a gonfie vele la distribuzione dei kit porta a porta da parte di Ersu. Segno che la nuova formula della raccolta differenziata, introdotta l’anno scorso mandando in pensione il metodo one-to-one (un sacchetto consegnato per ogni sacchetto conferito), ha ormai attecchito tra le famiglie. Mancano dieci giorni alla chiusura degli info-point, ma al momento infatti sono già stati distribuiti 6.600 kit (50 sacchi per la carta, 80 plastica, 80 Rur e 200 organico) e la previsione è di arrivare a quota 9.600, superando di gran lunga i 9mila consegnati nel 2022. Se si considerano inoltre i ritardatari, cioè i proprietari di seconde case e i residenti che tornano dopo aver finito il primo kit, la stima sale a quota 13mila. Ersu, in proposito, ricorda che i sacchi bio vanno conferiti nell’organico e non nel multimateriale. Con un ringraziamento al gestore da parte di Pro Focette e Comitato Africa per aver inserito l’info point anche nelle due frazioni.

d.m.