Porta-a-porta da record Massarosa supera tutti È il Comune più ecologico

Ai primi di febbraio del 2018, l’allora assessora all’ambiente Agnese Marchetti annunciava l’estensione del servizio di raccolta porta a porta alle frazioni di Bozzano, Quiesa, Compignano, Massaciuccoli, Pieve a Elici, Montigiano, Gualdo e Valpromaro. In questo modo, per la prima volta, il territorio di Massarosa veniva interamente coperto dal porta-a-porta di Ersu. Furono tolti bidoni e campane, non senza qualche disappunto (anche da parte di qualche visitatore extra-comunale) e iniziò una nuova era nella gestione del rifiuto domestico.

Cinque anni e mezzo dopo, Massarosa è il comune più virtuoso della Versilia come percentuale di rifiuti conferiti con la differenziata: i dati aggiornati al mese di luglio per l’anno in corso certificano che dei 7.261.503 chilogrammi di rifiuti raccolti da Ersu, ne sono stati differenziati 6.138.953, pari all’84,5 per cento. Per fare un confronto, la vicina Camaiore si ferma al 76,6 per cento, Forte dei Marmi al 76,9 e Pietrasanta al 79,8. Stazzema, anche per ragioni geografiche, non supera il 46,1 per cento, e soltanto Seravezza si avvicina in termini percentuali a Massarosa, raggiungendo l’83,3 per cento. A Viareggio, invece, che a differenza degli altri comuni versiliesi è servita da Sea e non da Ersu, è di due settimane fa la notizia dello sfondamento del 70 per cento.

"Siamo orogliosi del dato della raccolta differenziata del comune di Massarosa – commenta l’assessore all’ambiente Mario Navari –: questo dato è frutto di un lungo lavoro fatto dall’ufficio ambiente, del legame proficuo con Ersu e dell’attenzione che i cittadini massarosesi pongo di fronte alla gestione dei rifiuti".

Sui dati massarosesi, leggendo tra le righe, non sembra impattare l’apporto dei turisti, generalmente considerati più "rilassati" nella gestione dell’immondizia. Anzi: nei mesi di giugno e luglio, la percentuale di rifiuto indifferenziato è stata addirittura sotto la media annuale. A giugno, la differenziata è volata all’87,5 per cento, mentre a luglio si è attestata su un dignitosissimo 86,6 per cento.

"Evidentemente, è servito lo sforzo che abbiamo profuso negli anni – sottolinea l’ex assessora Marchetti –; adesso la differenziata si dà un po’ per scontata, ma quando abbiamo iniziato questo lavoro non è stato facile realizzare il progetto su un territorio come il nostro, che non è di semplice gestione visto che è composto da varie frazioni diverse tra loro. Inoltre, bisognava preparare la popolazione con un percorso di sensibilizzazione che abbiamo iniziato già durante il primo mandato Mungai. È un risultato importante, soprattutto alla luce dello stato di salute del pianeta".

Daniele Mannocchi